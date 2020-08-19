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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

1.3 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة» صرفوا 1.1 مليار جنيه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:54 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، والتي بدأت السبت الماضي، تسير بانتظام وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت القباج فى بيانها إن 2 مليون و353 ألف مستفيد صرفوا مستحقاتهم والتي تقدر بحوالي مليار و118 مليون جنيه، لافته إلى أنه يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.

ونوهت الوزيرة بأنه تم البدء في الصرف لحاملي بطاقات كرامة يومي ( 15-16) أغسطس، في حين بدأ الصرف لمستفيدي تكافل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس حتى نهاية الشهر، مع الاستمرار في الصرف لمستحقي كرامة الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في الأيام المحددة لهم.

كانت وزيرة التضامن شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسئولي هيئة البريد، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين.

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