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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تبحث شئون الطلاب الفلسطينيين الوافدين بالجامعة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:57 م
الدكتور الرفاعي مبارك،
الدكتور الرفاعي مبارك،
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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استقبل الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، بمكتبه، سليم التلولي، مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشئون الثقافية بسفارة فلسطين بالقاهرة، لبحث شئون الطلاب الفلسطينيين الوافدين بجامعة طنطا، بحضور الدكتور أسامة بدر، مدير وحدة رعاية الوافدين بجامعة طنطا.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعة، وتقديم كل التسهيلات وسبل الدعم والراحة، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية، ودعمًا لدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي.

ومن جانبه، أعرب سليم التلولي، عن سعادته بالتواجد داخل مقر جامعة طنطا، وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لتواجده في جامعة طنطا، هو مناقشة شئون الطلاب الوافدين من دولة فلسطين، وبحث مشكلاتهم، مؤكدًا أن جامعة طنطا تُعد من الجامعات المصرية المتميزة، وطلابها يمثلون مستقبل مصر المشرق، ولديهم القدرة على التأثير داخل الدول العربية المحيطة والعالم.

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