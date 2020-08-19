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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

83 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالبحيرة (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:39 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،
البحيرة معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرا إلى أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب، لافتا إلى قيام المحافظة بمتابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقًا للقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكد محافظ البحيرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.

وأضاف أنه تم التنبيه على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل استقبال المواطنين الراغبين في التصالح، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح 83223 طلبا في مخالفات البناء بلغت المتحصلات المالية لها 160 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.
محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،
محافظ البحيرة

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