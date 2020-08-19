منها استخدام المناديل المبللة.. عادات خاطئة تضر بالبشرة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:35 م
سلمى بدرطباعة
يعتبر تنظيف الوجه من أسهل الأمور التي تقوم بها السيدات قبل النوم، أو عند الاستيقاظ، وتقوم بعض السيدات بشطف وجهها بالماء فقط، أو مع القليل من المنظف الخاص بها، لكن هناك أخطاء يرتكبنها تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل على بشرتهن.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أكثر 6 أشياء تضر ببشرة السيدات.
- استخدام المناديل المبللة للوجه:
تقوم أغلب السيدات بتنظيف وجوههن بالمناديل المبللة لاعتقادهن أنها الخيار الأسهل والأنسب لبشرتهن، لكن معظم هذه المناديل تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي ستزيل المكياج ولكن مع الوقت ستؤدي إلى تهيج البشرة، وظهور العديد من المشاكل عليها مثل حب الشباب، والخطوط الرفيعة.
- استخدام بعض المنظفات القاسية:
تعتقد بعض السيدات أن المنظفات القاسية تستطيع إزالة أي شيء عالق بالبشرة، إلا أن العكس صحيح فالمنظفات الخفيفة هي التي تستطيع إزالة بقايا المكياج وتنظيف البشرة بشكل سهل ولطيف، ولا تزيل الزيوت المفيدة من المسام.
- شطف الوجه بالماء فقط:
تقوم العديد من البنات بشطف بشرتهن بالماء فقط لمرة واحدة معتقدات أن الماء قادر على إزالة بقايا واقي الشمس والمرطب والمكياج، إلا أنه يجب بعد غسله استخدام المنظف، لأن الرغوة هي التي تنظف ما في أعماق البشرة وتنظف المسام.
- استخدام الماء الساخن والبارد:
الماء الساخن لا يفتح المسام، بينما الماء البارد لا يغلقها، إلا أن هذه أسطورة وتضر البشرة، لذلك يجب استخدام الماء الفاتر.
- فرك البشرة بشدة:
عند المقشرات لا يجب فرك البشرة بشدة، فقط يتم وضع كمية قليلة وفركها بنعومة على البشرة، ولا يتم فعل ذلك كل يوم لأن ذلك سيضر بالبشرة بشكل كبير، ويجب فعل ذلك مرة في الأسبوع.
- وضع كمية كبيرة من المنظف:
تقوم بعض الفتيات بوضع كمية كبيرة من المنظف على بشرتهن لاعتقادهن أن ذلك سيجعل المنظف يمتص جميع الرواسب وبقايا الكريمات، ولكن ذلك يقلل من فاعلية المنظف ويضر بالبشرة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أكثر 6 أشياء تضر ببشرة السيدات.
- استخدام المناديل المبللة للوجه:
تقوم أغلب السيدات بتنظيف وجوههن بالمناديل المبللة لاعتقادهن أنها الخيار الأسهل والأنسب لبشرتهن، لكن معظم هذه المناديل تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي ستزيل المكياج ولكن مع الوقت ستؤدي إلى تهيج البشرة، وظهور العديد من المشاكل عليها مثل حب الشباب، والخطوط الرفيعة.
- استخدام بعض المنظفات القاسية:
تعتقد بعض السيدات أن المنظفات القاسية تستطيع إزالة أي شيء عالق بالبشرة، إلا أن العكس صحيح فالمنظفات الخفيفة هي التي تستطيع إزالة بقايا المكياج وتنظيف البشرة بشكل سهل ولطيف، ولا تزيل الزيوت المفيدة من المسام.
- شطف الوجه بالماء فقط:
تقوم العديد من البنات بشطف بشرتهن بالماء فقط لمرة واحدة معتقدات أن الماء قادر على إزالة بقايا واقي الشمس والمرطب والمكياج، إلا أنه يجب بعد غسله استخدام المنظف، لأن الرغوة هي التي تنظف ما في أعماق البشرة وتنظف المسام.
- استخدام الماء الساخن والبارد:
الماء الساخن لا يفتح المسام، بينما الماء البارد لا يغلقها، إلا أن هذه أسطورة وتضر البشرة، لذلك يجب استخدام الماء الفاتر.
- فرك البشرة بشدة:
عند المقشرات لا يجب فرك البشرة بشدة، فقط يتم وضع كمية قليلة وفركها بنعومة على البشرة، ولا يتم فعل ذلك كل يوم لأن ذلك سيضر بالبشرة بشكل كبير، ويجب فعل ذلك مرة في الأسبوع.
- وضع كمية كبيرة من المنظف:
تقوم بعض الفتيات بوضع كمية كبيرة من المنظف على بشرتهن لاعتقادهن أن ذلك سيجعل المنظف يمتص جميع الرواسب وبقايا الكريمات، ولكن ذلك يقلل من فاعلية المنظف ويضر بالبشرة.