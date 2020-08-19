منها استخدام المناديل المبللة.. عادات خاطئة تضر بالبشرة

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أكثر 6 أشياء تضر ببشرة السيدات.

- استخدام المناديل المبللة للوجه:

- استخدام بعض المنظفات القاسية:

- شطف الوجه بالماء فقط:

- استخدام الماء الساخن والبارد:

- فرك البشرة بشدة:

- وضع كمية كبيرة من المنظف:

يعتبر تنظيف الوجه من أسهل الأمور التي تقوم بها السيدات قبل النوم، أو عند الاستيقاظ، وتقوم بعض السيدات بشطف وجهها بالماء فقط، أو مع القليل من المنظف الخاص بها، لكن هناك أخطاء يرتكبنها تؤدي إلى ظهور بعض المشاكل على بشرتهن.تقوم أغلب السيدات بتنظيف وجوههن بالمناديل المبللة لاعتقادهن أنها الخيار الأسهل والأنسب لبشرتهن، لكن معظم هذه المناديل تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي ستزيل المكياج ولكن مع الوقت ستؤدي إلى تهيج البشرة، وظهور العديد من المشاكل عليها مثل حب الشباب، والخطوط الرفيعة.تعتقد بعض السيدات أن المنظفات القاسية تستطيع إزالة أي شيء عالق بالبشرة، إلا أن العكس صحيح فالمنظفات الخفيفة هي التي تستطيع إزالة بقايا المكياج وتنظيف البشرة بشكل سهل ولطيف، ولا تزيل الزيوت المفيدة من المسام.تقوم العديد من البنات بشطف بشرتهن بالماء فقط لمرة واحدة معتقدات أن الماء قادر على إزالة بقايا واقي الشمس والمرطب والمكياج، إلا أنه يجب بعد غسله استخدام المنظف، لأن الرغوة هي التي تنظف ما في أعماق البشرة وتنظف المسام.الماء الساخن لا يفتح المسام، بينما الماء البارد لا يغلقها، إلا أن هذه أسطورة وتضر البشرة، لذلك يجب استخدام الماء الفاتر.عند المقشرات لا يجب فرك البشرة بشدة، فقط يتم وضع كمية قليلة وفركها بنعومة على البشرة، ولا يتم فعل ذلك كل يوم لأن ذلك سيضر بالبشرة بشكل كبير، ويجب فعل ذلك مرة في الأسبوع.تقوم بعض الفتيات بوضع كمية كبيرة من المنظف على بشرتهن لاعتقادهن أن ذلك سيجعل المنظف يمتص جميع الرواسب وبقايا الكريمات، ولكن ذلك يقلل من فاعلية المنظف ويضر بالبشرة.