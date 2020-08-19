«شباب الأحزاب»: غرفة عمل لدعم أعضائنا في مجلس الشيوخ

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حصلت على 5 مقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ.وأضاف مقلد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنسيقية الشباب ستدشّن غرفة عمل بمجلس الشيوخ، لنقل تجربة التنسيقية داخل «الغرفة الثانية».ولفت إلى أن الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" حازت على أكبر إقبال في التصويت، مقارنة بجميع الانتخابات الماضية، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 14%، بينما مجلس الشورى الماضي كانت نسبة المشاركة 7% فقط.وواصل: "هذه النسبة إنجاز خاصة أن الانتخابات أجريت في ظل جائحة عالمية وهي جائحة كورونا"،موجّهًا الشكر لإدارة الطب الوقائي ووزارة الصحة على مجهوداتهم لإتمام عملية الاستحقاق الانتخابي.