ضبط مدرسين يجمعون الطلاب لإلقاء دروس خصوصية بالشرقية وأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مدرسين بالشرقية وأسيوط يجمعون الطلاب لإلقاء دروس خصوصية لهم بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.في البداية تم ضبط مدرس، مقيم ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية، لقيامه بتجميع 35 طالبة لإلقاء درس خصوصى بأحد السناتر أسفل منزله بذات العنوان.كما تم ضبط شقة، كائنة بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، لقيام 3 أشخاص بإدارتها لتلقي الدروس الخصوصية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وصرف جميع الطلاب، وجار ضبط القائمين على إدارتها.