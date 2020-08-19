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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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مصر
بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بشأن ضوابط عودة الجمعة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:25 م
مدبولي
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بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبدأ حديثه بإعلان عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بضوابط.
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