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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية السويس تطلق دورة جديدة لحجز القداسات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:41 م
الأنبا بموزا
الأنبا بموزا
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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أطلقت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بموزا دورة جديدة لحجز حضور القداسات بكنائس الإيبارشية.

وأنهت الإيبارشية الدورة الأولى لحجز حضور القداسات عبر استمارات العضوية الكنسية سواء الإلكترونية أو الورقية، لحجز مواعيد حضور القداسات بنسبة 50% من كثافة كل كنسية، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار عيد تجلي السيد المسيح على جبل طابور، وأحد الأعياد السيدية الصغري بالكنيسة، فيما نظمت الإيبارشيات القبطية اليوم، صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.

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