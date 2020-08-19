إيبارشية السويس تطلق دورة جديدة لحجز القداسات

أطلقت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بموزا دورة جديدة لحجز حضور القداسات بكنائس الإيبارشية.وأنهت الإيبارشية الدورة الأولى لحجز حضور القداسات عبر استمارات العضوية الكنسية سواء الإلكترونية أو الورقية، لحجز مواعيد حضور القداسات بنسبة 50% من كثافة كل كنسية، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار عيد تجلي السيد المسيح على جبل طابور، وأحد الأعياد السيدية الصغري بالكنيسة، فيما نظمت الإيبارشيات القبطية اليوم، صلوات قداسات احتفالًا بهذه المناسبة.