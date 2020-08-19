انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع تسرب غاز بمدينة نصر
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:43 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائي لمعاينة موقع تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسي المؤدى للماسورة.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسي المؤدى للماسورة.