انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع تسرب غاز بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائي لمعاينة موقع تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسي المؤدى للماسورة.