ضبط 784 ألف كمامة مهربة بجمارك السويس

نجحت اليقظة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (مدير وشريك إحدى شركات الاستيراد والتصدير – كائنة بمنطقة الموسكى بالقاهرة- محكوم عليه فى قضيتى نقد أجنبى) باستيراد حاوية مشمولها (1980) طردا ( كابلات ووصلات كهربائية) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء بضائع محظور وممنوع دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لفحص مشمول الرسالة فى حضور مالك الشركة، أسفرت أعمالها عن ضبط 784000 كمامة طبية، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.وبمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.