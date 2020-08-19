ضبط موظف بـ«محليات سوهاج» لتمكينه مواطنين من البناء على أرض زراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)، وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وتسهيل حصولهما على رخصتي بناء واعتمادهما من مجلس مركز ومدينة طهطا، من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بالمذكورين داخل الحيز العمراني، ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها (على خلاف الحقيقة)، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.