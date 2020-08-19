«حميات الأقصر» يجري تحليل PCR لفيروس «بى» مجانًا

أعلن مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انضمامه إلى اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، حيث سيتم الكشف وتحليل PCR لفيروس بى مجانًا بقسم فيروس بى بالمستشفى، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.وأكد المستشفى فى بيان، أنه يعمل دائما لتوفير كل سبل الراحة والأمان لأهالي محافظة الأقصر، حيث سيتم إجراء الكشف المبكر وتحليل مجانى وصرف العلاج والمتابعة لفيروس بى مجانًا بقسم فيروس بى بالمستشفى.يذكر أن مستشفى الحميات تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة بمحافظة الأقصر، وتضم 52 سريرًا لاستقبال وعزل حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.