«مجدي» تتفقد جاهزية حضانات الخارجة لاستقبال الأطفال

قامت الدكتور حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من الحضانات بمدينة الخارجة، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للتأكد من جاهزيتها وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية، استعدادا لافتتاحها تجريبياََ لاستقبال الأطفال بعد إغلاقها مع ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19".وشددت على ضرورة المتابعة الدورية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي والصحة لالتزام دور الحضانات بالإجراءات الاحترازية، وتخفيض الأعداد بنسبة ٥٠ ٪ من المتواجدين بالمكان، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير على مدار اليوم حفاظًا على سلامة الأطفال، والتعامل الحاسم مع أي تقصير أو مخالفات من شأنها تعريض سلامة الأطفال للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا.