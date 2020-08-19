ضبط صيدليين بحوزتهما عقاقير مخدرة فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط اثنين من الصيادلة حال قيامهما باستغلال عملهما بصيدليتين كائنتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لبيع العقاقير المخدرة المؤثر على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على العملاء متخذين من الصيدليتين مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.ضبط بحوزة كل منهما أعداد كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، 4 هواتف محمولة، مَبالغ مالية)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.