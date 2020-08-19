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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6800 طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:19 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ولاء القاضى
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أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن 6800 طالب وطالبة، تقدموا إلى لجنة التظلمات في المحافظة، لفحص أوراقهم، في امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خلال بيان إلى أنه تقدم حتى اليوم عدد 6800 طالب وطالبة بتظلم من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، وأنه سوف يتم الإطلاع على أوراق الإجابة يوم 9/8/2020 بمقر لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح سويد أنه تم تشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية العشر، لرصد أي تجاوزات وإزالة أي معوقات أمام اللجان لضمان انتظام سير الامتحانات، مضيفا أن غرفة العمليات تتواصل بصفة دورية مع غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة وغرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان محافظة المنوفية، لامتحانات الدور الثاني لثانوية العامة والمقرر عقدها بدءا من السبت الموافق 22/8/2020 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 2020/9/2.

وتابع: أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني للثانوية العامة، طبقا للكشوف الواردة من الكنترول يبلغ 3529 طالبا موزعين على 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، علاوة على عدد 163 طالبا لهم حق دخول الدور الثاني، بعد تأجيلهم دخول بعض المواد بالدرجة الكاملة؛ لتعرضهم لمشاكل صحية قبل وأثناء اختبار الدور الأول 2020.

وأكد أنه سيتم غلق باب التظلمات من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة غدًا الخميس 20/8/2020 وتنهي اللجنة كافة أعمالها بعد فتح باب التظلمات لمدة خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2020 وتنتهي غدًا الخميس 20 أغسطس 2020.

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