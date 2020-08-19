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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«رقابة تموين الجيزة» تكشف حقيقة الشكاوى من صغر حجم الخبز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:38 م
الخبز
الخبز
أحلام عبدالرحمن
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أكد محيى إسماعيل مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالجيزة، أنه لم تصل أي شكاوى حول رغيف الخبز.

وعلق مدير عام الرقابة خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة شارة حازم في برنامج اليوم المذاع عبر فضائية "dmc" على الصور المتداولة لرغيف خبز حجمه أقل من كف اليد، قائلا إن من لديه أي شكوى بخصوص وزن رغيف الخبز عليه التواصل مع إدارة الرقابة وتقديم شكوى بها.

وأوضح أن الرقم المخصص لتلقي الشكاوي هو 37618652 رقم غرفة عمليات مديرية التموين بالجيزة، لافتا إلى أنه يتم التواصل من خلال الخط الساخن على مدار 24 ساعة، وأكد أنه لا يتم التعاون مع أي مخبز مخالف ينتج أقل من حجم الخبز المقرر.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا لرغيف خبز حجمه أصغر من كف اليد، على أنه حجم الخبز بعد خفض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جراما.

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