طموم: أزمة كورونا جعلتنا نبحث سؤال المستقبل في الموسيقى

قالت الدكتورة رشا طموم، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، الذى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 1-7 نوفمبر المقبل، إنها ترى قبل اندلاع أزمة كورونا إذا سألت أحدًا عن مستقبل الموسيقى لم تكن تجد إجابة، لكن ما حدث مع اندلاع الأزمة جعلنا نعيد النظر حول سؤال المستقبل، خاصة مع تعدد الأشكال الموسيقية وابتكار البعض أدوات موسيقية جديدة فى وقت الأزمة.وأضاف طموم، لـ"الدستور"، أنه من الممكن إعداد مؤتمرات موسيقية الفترة المقبلة إلكترونيًا، وعقد حفلات موسيقية بين اثنين من الأوركسترات (أونلاين)، إضافة إلى ما حدث من تغير كبير طرأ على حياتنا يجب معه تقييم تلك التجربة والنظر لما حدث واستشرافه فى واقع موسيقانا.وتنطلق فعاليات المهرجان عبر 4 محاور تأتي تحت العنوان الرئيسي "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة"، وتهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التي أحدثت تغييرًا جذريًا لكل الممارسات الحياتية.