نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لـ«حياة كريمة»

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أعضاء لجنة المبادرة بالمحافظة.حيث استعرضت موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى الـ٧ التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة لتحسين جودة المعيشة والخدمات بها، ووجهت بالبدء في تنفيذ المشروعات الإنتاجية بهذه القرى؛ لتوفير فرص عمل للشباب.كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الإعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تضم ٥ قرى على مستوى المحافظة بتكلفة ٢٥٦ مليون جنيه، ووضع أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقًا لاحتياجات القرى بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة.