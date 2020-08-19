«الوطنية للإعلام»: نفتخر باستضافة مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الشيوخ

أعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته وفخره باختيار مبنى ماسبيرو للإعلان منه - ولأول مرة – عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت؛ لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان لاستكمال البناء الديمقرطي فى ظل ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.ووجه زين التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نجاح العرس الديمقراطي الذى تمتع بحيادية ونزاهة وشفافية تامة، قائلا؛ إن الوطنية للانتخابات بذلت جهودًا رائعة سواء تنظيمية أو إجراءات احترازية مُحكمة فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.وأوضح زين أن فعاليات الانتخابات تزينت بإقبال المصريين فى الداخل والخارج للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الدستوري بما عكس الصورة الحضارية العريقة لمصرنا الحبيبية فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح هذه العملية الديمقراطية.كما قدم بخالص الشكر والتحية لجميع الزملاء بالوطنية للإعلام من أطقم عمل التغطية الإعلامية لجميع مراحل العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد متميز وبمهنية واحترافية والتزامهم بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية والمصداقية، حيث لم ترصد لجنة الرصد والمتابعة التى تم تشكيلها لمتابعة التغطية الإعلامية أي ملاحظات على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خلال تنفيذ التغطية الإعلامية للانتخابات.قدم أيضا خالص التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ، ومتمنيًا لهم التوفيق فى أعمالهم بما يحقق مصلحه الوطن والمواطنين.حضر المؤتمر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء مجالس الهيئات الإعلامية، ورؤساء قطاعات الوطنية للإعلام، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين ومراسلي القنوات والإذاعات الأجنبية والمصرية.كانت الهيئة الوطنية للإعلام استضافت اليوم المؤتمر الصحفي العالمي الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.