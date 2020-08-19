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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجازاة وكيلي مدرسة فرحا بتفجير مديرية أمن الدقهلية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:29 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة وكيل شئون العاملين سابق بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية، بالغرامة التي تعادل ٨ أمثال أجره الوظيفي، كما أوقفت وكيل ذات المدرسة عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، لتبنيهما الفكر الإخواني، وشاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية.

وثبت لدى المحكمة، أن المحالين شاطرا بأفكارهما جماعة الإخوان الإرهابية عام ٢٠١٣، وإظهارهما مشاعر السرور والفرح حال الاعتداء الإرهابي على مبنى مديرية أمن الدقهلية، وبمواجهة المحال الأول أنكر الاتهامات، وأن ما جاء بالشكوى غير صحيح لأنه ليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين أو متعاطف معهم ويؤدي فقط واجبات دينه، وبمواجهة المحال الثاني بما هو منسوب إليه أنكرها وأضاف أنه لم يتلفظ بأي لفظ مطلقا تنال من الدولة ومن مؤسساتها، ولم يفرح بانفجار مديرية أمن المنصورة لأن الحادث عن مصر ومصر للجميع، وانه لم ينتم لجماعة الإخوان المسلمين وإنما ينتمي فقط لمصر.

وبسؤال رئيس وحدة بمدرسة السنبلاوين الصناعية الثانوية بالتحقيقات، أفاد بأن المحالين نالا من شهداء مديرية أمن المنصورة، وأن المحال الثاني أظهر مشاعر الفرحة بتفجيرات مديرية أمن الدقهلية وظل يهلل بالتفجيرات، وسمع ذلك بنفسه لذلك قام بتحرير الشكوى ووقع عليها مع زملائه.

وبذلك وقر في يقين المحكمة، أنهما سلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، ويعد خرجا جسيما على مقتضى الواجب الوظيفي، وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا مؤثمًا يستوجب مجازاتهما عنه تأديبيًا، ليكون رادعًا لهما.

والمحكمة إذ تضع باعتبارها ويقينها وهي في سبيل تقديرها للعقاب المناسب توقيعه على المحالين خطورة الذنب المؤثم الذي ترديا فيه، مما ينبئ عن نفسٍ أُشربت سوءًا بمشاطرتهما لأفكار جماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المسلمين، والتي خرجت بأفكارها ومعتقداتها عن نسيج المجتمع المصري وضربت بثوابته عرض الحائط غير عابئة به متعدية على أمنه الوطني، ومتجاوزة بحق مؤسساته من الجيش والشرطة في سبيل تحقيق أفكارها الشيطانية، وهو الأمر الذي تضعه المحكمة نصب عينها وهي في سبيلها لتقدير العقاب المناسب توقيعه على المحالين ليحقق ردعًا خاصًا لهما، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال.

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