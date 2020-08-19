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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. مكاتب البريد والسنترالات إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:27 م
مكاتب البريد
مكاتب البريد
طارق عتمان
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قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منح العاملين بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومكتب حماية الملكية الفكرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عطلة، غدا الخميس، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1422، وفق قرار مجلس الوزراء.

في ذات السياق، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات منشورا بمنح العاملين بديوان عام الشركة، وجميع السنترالات ومراكز وفروع الشركة إجازة أيضا.

كما قررت هيئة البريد المصري غلق جميع مكالتب البريد غدا، ومنح العاملين بالهيئة إجارة على أن يتم العودة للعمل اعتبارا من السبت المقبل.

من ناحيته، قال الجهاز القومي للاتصالات إن فروع خدمة العملاء ومنافذ بيع شركات الاتصالات مستمرة في العمل يوم الجمعة من الثانية عشرة ظهرا حتي العاشرة مساء، وتعمل يوم السبت المقبل من التاسعة صباحا حتي العاشرة مساء، على أن تكون العودة للمواعيد الرسمية اعتبارا من الأحد المقبل من التاسعة صباحا حتي العاشرة مساء.

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