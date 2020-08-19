«جارٍ الإصلاح».. «البترول» تؤمن محيط مدينة نصر بعد تسرب غاز

أكد مصدر مسئول بشركة تاون جاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه فور تلقى بلاغ بوجود تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، انتقل فريق الطوارئ الخاص بالشركة إلى مكان الواقعة ووجد كسر بخط ٢٥٠ ضغط عالٍ نتيجة أعمال إنشاء كوبرى، موضحا أنه تم التأمين بخانق هيدروليك وغلق محبس دون قطع غاز عن أى عميل وسيتم الإصلاح بعد تجهيز الخامات والمعدات فورا.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة تلقت بلاغًا اليوم الأربعاء بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر.وانتقلت سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يجري عمال شركة الغاز الإصلاحات اللازمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.