السيطرة على حريق شقة سكنية فى إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع القومية العربية بدائرة قسم شرطة إمبابة دون وقوع أى إصابات.البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل.