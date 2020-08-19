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مصر

«الزراعة»: إجراءات مشددة للرقابة على مصانع الأعلاف وشركات الدواجن

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:33 م
شركات الدواجن
شركات الدواجن
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، إن المركز اتخذ إجراءات مشددة للرقابة على مصانع الأعلاف وشركات الدواجن ومحلات البيع، حيث إن المركز هو الجهة الرسمية للرقابة على الأعلاف وخاماتها وإضافاتها من المركزات البروتينية والمواد المضافة للأعلاف وتشمل الفيتامينات ومخاليط العناصر والأملاح المعدنية ـ المثبطات الفطرية والمنتجات الأخرى التي لها علاقة بأعلاف الدواجن والحيوانات سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، ويعتبر المركز الإقليمي هو المعمل المرجعي الرسمي في هذا المجال بجمهورية مصر العربية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المعمل وضع خطة بالاشتراك مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحملات تفتيشية على مصانع الأعلاف والمركزات البروتينية وإضافات الأعلاف وغيرها، وكذلك محلات البيع في مختلف محافظات الجمهورية وإجراء التحاليل اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير الأداء وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 1498 لعام 1996، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتقديم خدمات للباحثين والعاملين في مجال سلامة وجودة الأغذية والأعلاف من خلال تحليل العينات، وكذلك تقديم النصيحة الفنية في هذا المجال.

وذكر أن المزرعة النموذجية للثروة الحيوانية بكنج مريوط هي المزرعة الإنتاجية ومساحتها 17 فدانا يتم زراعة 13 فدانا بمحاصيل علف أخضر (شعير) تستخدم في تربية العجول تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2013، والتي شملت إنشاء مظلات للعجول بقدرة استيعابية 70 عجل تسمين وأماكن تربية الأغنام بقدرة استيعابية من 150-200 خروف تسمين، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية في نوفمبر 2016 وتم إنشاء مبنى للإعاشة إلى جانب إمداد مظلات للعجول.

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