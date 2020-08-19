السيطرة على حريق شقة سكنية بـ«طالبية الجيزة»

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأربعاء، في السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعقار سكني بمنطقة الطالبية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية، الذي أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها بالكامل.