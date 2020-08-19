الفيوم: توزيع 209 أجهزة تابلت على مديري الجمعيات الزراعية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أجهزة "التابلت"، وماكينات صرف الأسمدة لمديري الجمعيات الزراعية بالفيوم، تفعيلًا لمنظومة ميكنة الحيازات الزراعية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.وقدم محافظ الفيوم التهنئة للحضور ولمواطني محافظة الفيوم بمناسبة العام الهجري الجديد، موضحًا أن منظومة كارت الفلاح الذكي هي إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه.وأضاف المحافظ: أن تلك المنظومة تسهم في وضع خطط طويلة وقصيرة المدى بناءً على بيانات دقيقة محدثة، إضافةً إلى التطبيقات المستقبلية التي يتم تفعيلها للفلاحين والمزارعين كالتأمين الصحي، والمعاشات، مشددًا على تدريب الجمعيات على التعامل مع المنظومة الذكية الجديدة، حتى يتم تحقيق مستهدفات الدولة الرقمية الحديثة.ووجه المحافظ مديري الجمعيات الزراعية بضرورة تسويق وتشجيع الفلاحين على تنفيذ مشروعات الري الحديث، لما له من فوائد في زيادة الإنتاج، حيث يسهم في زيادة الانتاجية بنسبة 30 إلى 40%، وكذا ترشيد وتوفير استخدام المياه، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز 4 آلاف فدان بالمحافظة لزراعتهم بالري الحديث.وأكد محافظ الفيوم أن الدولة تعمل جاهدةً على حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وإزالة كافة التعديات التي لحقت بها سواءً بالبناء أو التبوير أو التجريف.وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، مضيفًا أن المحافظة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد المصابين بكورونا، حيث لم تسجل المحافظة في الكثير من الأيام خلال الفترة الحالية أى إصابة جديدة بالفيروس بين أبناء المحافظة، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.ومن جهته، أشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إلى توزيع 209 أجهزة تابلت، وماكينات صرف الأسمدة على مديري الجمعيات الزراعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بحصر جميع الحيازات من خلال الجمعيات الزراعية، واللجان المشكلة، وتبين أن 246 ألف مزارع يستحقون كارت الفلاح الذكي بشتى أنحاء المحافظة.وأضاف: أن منظومة كارت الفلاح الذكي، تقدم خدمات زراعية متكاملة في ظل الميكنة الحديثة، والتحول الرقمي لتحسين الخدمات الزراعية ورعاية صغار المزارعين، لافتًا إلى أنه تم تنظيم دورة تدريبية لمديري الجمعيات الزراعية على مدار ٤ أيام للتعامل بشكل صحيح مع المنظومة الجديدة، وطرق تسجيل الحيازات من خلال التابلت واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات والمساحات غير المنزرعة.