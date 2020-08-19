الرقابة الإدارية تحتفل بالعام الهجري الجديد (صور)

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد، ‏بحضور الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، وقياداتها، وعدد من الأعضاء والعاملين.وبدأت مراسم الاحتفالية بتلاوة مباركة لأيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف ندوة دينية بعنوان "الهجرة النبوية.. دروس وعبر"، كما تحدث الشيخ يسرى شفيق، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الايوبى عن كيفية الإعداد والتخطيط للهجرة النبوية.‏وقد قدم الوزير رئيس الهيئة التهنئة لرئيس الجمهورية، ولشعب مصر والعالم الإسلامي بهذه المناسبة راجيًا من ‏الله أن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلامة والرخاء.وأشار في كلمته إلى أن العظة التي تؤخذ من الهجرة المشرفة هي الثبات في مواجهة الفساد والمفسدين، وعدم ‏مهادنتهم أو غض الطرف عن تصرفاتهم والسعي والاجتهاد للقضاء على الفساد ومرتكبيه، إيمانًا بأنه الحق، وأن الحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين غاية كبرى يجب الزود عنها وحمايتها بكل قوة وعزم.وفي نهاية الاحتفالية كرم الوزير عددًا من العاملين بالهيئة المحالين إلى المعاش، تقديرًا لجهودهم في العمل طوال فترة خدمتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق.