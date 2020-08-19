مؤلف «لؤلؤ»: انتهيت من كتابة نصف حلقاته

قال الفنان محمد مهران، إنه سعيد بتجربة مسلسله الجديد "لؤلؤ"، والذي يعد أولى تجاربه في التأليف وهو العمل الذي يلعب بطولته مي عمر وأحمد زاهر.وأضاف لـ"الدستور"، أنه بدأ في كتابة المسلسل منذ عيد الأضحى الماضي بعدما اتفق مع صناعه على تولي زمام كتابته، مؤكدًا أنه انتهى من كتابة حوالي نصف حلقاته.وتابع مهران، أنه يمكث هذه الفترة في منزله ومكتبه الخاص للانتهاء من كتابة العمل، وذلك على أقصى حد في غضون شهر، حيث يقوم بالانتهاء من كتابة حلقة يوميًا، مؤكدًا أن العمل ينطلق تصويره غدًا الخميس بشكل رسمي.وعن مشاركته في العمل قال: "بالفعل أشارك في العمل لكن بضيف شرف فقط، سيكون مفاجأة الحلقات، فأنا أركز أكثر في العمل ككل كمؤلف وليس كممثل"."لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد عبدالسلام.