هولندا: لا يمكن قبول نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

صرح رئيس وزراء هولندا مارك روتة، اليوم الأربعاء، بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي بما فيه بلاده قبول نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.وقال روتة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لمواطني بيلاروسيا الحق في نتائج تعكس بدقة ما صوتوا له"، وتابع أنه سيدعو خلال الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي إلى عمل أوروبي حازم ومركز.ويجرى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم جلسة طارئة عبر الفيديو بشأن الأزمة السياسية في بيلاروسيا بعد احتجاجات شعبية استمرت 10 أيام، إذ يرى المتظاهرون أنه تم التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس أليكساندر لوكاشينكو.