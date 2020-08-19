مصير مجهول يواجه «أشباح أوروبا» بسبب هيفاء وهبى

تعطل عرض فيلم "أشباح أوروبا" والذي تخوض بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، حيث كان من المقرر عرضه مطلع العام الجاري.وقال مصدر لـ"الدستور" إن العمل يواجه مصيرًا مجهوًلا بسبب خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري والتي وصلت للقضاء، حيث توقف عرض الفيلم حتى تتقاضى "هيفاء" أموالها كاملة من "وزيري" والتي اتهمته بأنه قام بالنصب عليها، بالإضافة إلى اتهامه بالتزوير بمعاونة شقيقه عبدالرحمن لعقد زواجهما عرفيًا ونشره بهدف إثبات الزواج، وما زالت القضية جارية.وكانت الفنانة اللبنانية قد حررت محضرًا ضد مدير أعمالها محمد وزيرى، واتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها، بعدما عملت له توكيلًا عامًا، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.