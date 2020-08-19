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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهمين بالتسبب فى قفز شاب من الرابع بالإسكندرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:07 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس 8 أشخاص على ذمة التحقيقات، 4 سيدات و4 شباب، بعد التسبب في قفز شاب من الطابق الرابع، خوفًا من افتضاح أمره أثناء ممارسة الرذيلة، والكشف عن الحالة الجنائية للمتهمين، والتصريح بدفن الجثة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بقفز شخص من شرفة أحد العقارات، ولقى مصرعه إثر إصابته بكسور ونزيف حاد، بمنطقة العجمى دائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وإجراء التحريات تبين أن المتوفي كان يتواجد مع إحدى السيدات فى شقة لممارسة الرذيلة، وفور سماعه جرس الباب توقع قدوم الشرطة فقام بالقفز من شرفة العقار ولقى مصرعه.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يتردد على شقة بها 4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وفى يوم الواقعة تبين قدوم شخصين فى ساعات متأخرة من الليل، فقرر 4 أشخاص متهمين بالصعود إلى الشقة بقصد سرقة المتوفى، وعندما طرق الباب قام بالقفز من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

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