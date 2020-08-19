النائب العام يأمر بحبس متهمين بالتنمر على شاب من ذوى الإعاقة

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الأربعاء، بحبس اثنين أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من شأنه الإساءة إليه، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريض كلب عليه.وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة - وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع - اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما.إذ أنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، وأكد المجني عليه وشقيقه اتهامهما بها خلال تحقيقات النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.