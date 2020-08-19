مصطفى درويش: محتمل تأجيل «بـ 100 وش 2» إلى رمضان 2022

أعلن الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال المسلسل الدرامي "بـ 100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، عن احتمالية تأجيل طرح الجزء الثاني من العمل إلى موسم رمضان 2022.وكتب الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" الجزء التاني من بـ 100 وش غالبًا وليس أكيد هيبقي رمضان 2022".مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، سارة التونسي، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبوذكرى.