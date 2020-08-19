محافظ القليوبية يتابع تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة بطول 17 كم، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، يرافقه المهندس علي عبدالستار، رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندس سامي عبد الحي، مدير المشروع بالشركة المنفذة.وأوضح الهجان أن مشروع تطوير طريق بنها المنصورة يعد استكمالًا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويعمل تطوير الطريق على سهولة نقل حركة التجارة ومواد البناء والمواد البترولية بين محافظات القاهرة والقليوبية إلى محافظة الدقهلية وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع، سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق.كما تابع الهجان استكمال رفع القمامة أسفل كوبري المنصورة، حيث تم رفع 300 طن قمامة، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبري، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.ووجه المحافظ بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة مضت.