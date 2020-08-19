«الصحة العالمية» تحذر من حدوث أزمة صحية بالعراق بسبب كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" في العراق، ارتفعت بشكل كبير ومقلق ما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريبًا.وجاء في بيان للمنظمة، نشر على الموقع الإلكتروني لفريق الأمم المتحدة في العراق،اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من ذلك "لا يزال بإمكان العراقيين هزيمة هذا الوباء من خلال الالتزام الجاد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وبالجهود الجماعية كتجنب التجمعات الجماهيرية والحشود، وإجراءات الالتزام الذاتي كارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، مع ممارسة التباعد الاجتماعي كطرق فعالة لمنع انتشار عدوى الفيروس على مستوى المجتمع".وأضافت" الصحة العالمية"أن الانتشار الحالي لوباء فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" في البلاد أدى إلى إضافة تحديات جديدة على نظام صحي هش أضعفته سنوات من الصراع، مشيرة إلى أن الاستجابة السريعة والفعالة للوباء من قبل السلطات الصحية العراقية، لا سيما في بداية انتشاره خلال الأشهر القليلة الأولى، كانت جديرة بالثناء، إلا أن الوضع في الأشهر الماضية قد تدهور بسبب العديد من العوامل، من بينها تخفيف القيود التي فرضتها السلطات العراقية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأشارت إلى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل وزارة الصحة والبيئة العراقية، حتى 16 أغسطس 2020، تم الإبلاغ عن أكثر من 175 ألف حالة إصابة في البلاد، مع أكثر من 5 آلاف و800 حالة وفاة، لافتة إلى أن البيانات تشير بوضوح إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 98% من الحالات والوفيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، وأشادت بالتصريحات الأخيرة لعلماء الدين والسياسيين العراقيين، التي تدعو بشكل واضح إلى منع التجمعات الجماهيرية في الأيام المقبلة.