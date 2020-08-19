أحمد عز يهدي «علاء الدين» لأهالي شهداء الشرطة.. غدًا

قرر الفنان أحمد عز وفريق عمل مسرحية "علاء الدين" بقيادة المخرج مجدي الهواري، إهداء عرض غدًا الخميس لأهالي شهداء الشرطة.وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن فريق عمل مسرحية "علاء الدين" أرادوا أن يقوموا بتكريم أهالي الشهداء بشكل عام على طريقتهم الخاصة.ولفت إلى أنهم خصصوا لكل فئة يوما يدعون فيه أهالي الشهداء لمشاهدة عرضهم المسرحي المقام على خشبة مسرح "كايرو شو".وأوضح أنه سبق ودعوا أهالي شهداء الجيش المصري، وأهالي الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا المستجد أثناء مواجهتهم له.مسرحية "علاء الدين" يشارك في بطولتها الفنان سامي مغاوري ومحمد جمعة وتارا عماد ومحمد ثروت وكريم عفيفي وهشام إسماعيل، والعمل من إنتاج وإخراج مجدي الهواري.