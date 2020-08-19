وزيرا خارجية أمريكا والعراق يبحثان تعزيز الاستقرار فى بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عراقًا خاليًا من الفساد.وأضاف بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية عقب اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي، أن واشنطن تبذل جهودًا لتحقيق الاستقرار فى بغداد، لافتًا إلى أن الميليشيات في العراق هددت استقراره.وأردف: "ناقشنا مع العراق عددًا من مشاريع إعادة الإعمار"، كما أوضح أنه ناقش مع الجانب العراقي خفض عدد القوات الأمريكية.من جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على توقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن في مجالات الطاقة والصناعة، مؤكدًا تنسيقهما لمحاربة الإرهاب في العراق.