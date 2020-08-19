«تموين الفيوم»: انتظام عمل المخابز البلدية بالمحافظة

أكد المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، على انتظام العمل بالمخابز البلدية فى اليوم الثانى على التوالى لتطبيق منظومة التكلفة الجديدة، مشيرا إلى شن حملات يومية للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.وقال وكيل وزارة التموين: تم المرور الميداني على كافة المخابز لمتابعة سير العمل وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان، كذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن يوميًا.