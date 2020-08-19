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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين الفيوم»: انتظام عمل المخابز البلدية بالمحافظة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:06 م
عمل المخابز
عمل المخابز
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أكد المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، على انتظام العمل بالمخابز البلدية فى اليوم الثانى على التوالى لتطبيق منظومة التكلفة الجديدة، مشيرا إلى شن حملات يومية للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

وقال وكيل وزارة التموين: تم المرور الميداني على كافة المخابز لمتابعة سير العمل وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان، كذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن يوميًا.
عمل المخابز
عمل المخابز
عمل المخابز
عمل المخابز

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