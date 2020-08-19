مرافق الطفلة المعذبة: المتهم عرض نصف مليون جنيه للتنازل

قال أحد المرافقين لحالة أخرى بنفس الغرفة المحجوزة بها الطفلة "أمينة" التي تم تعذيبها على يد مواطن وزوجته بالجيزة، والمحجوزة داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، إنه منذ دخول الطفلة الغرفة وجميع المحتجزين فيها في حالة لا يرثى لها، فالطفلة مصابة بحروق في جميع أنحاء جسمها النحيل.وأضاف الرجل الأربعيني الذي رفض ذكر اسمه، "منذ دخول الطفلة وهي تصرخ وتبكي وعندما خلدت للنوم ظلت تردد حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفًا أن أهل الطفلة أخبروه أن المتهم عرض 2000 جنيه في البداية ثم زاد العرض لـ 20 ألف جنيه، ووصل الآن لمبلغ نصف مليون جنيه للتنازل عن القضية، مؤكدًا أنه وجميع المحتجزين بنفس العنبر عاتبوا أهل الطفلة وحملوهم المسؤولية.وأكمل حديثه متسائلًا: "ما الذنب الذي اقترفته هذه الطفلة؟.. حتى وإن سرقت وإن كذبت وإن قامت بأي فعل فلا يُعقل أن يقوم الإنسان بهذه الأفعال ضد حيوان مفترس، فما بالكم بطفلة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، كيف يسمحون لأنفسهم بإطفاء السجائر في مواضع حساسة بجسدها الضعيف"، مختتمًا كلامه بحسبنا الله ونعم الوكيل.ومازال المستشار عمرو عبدالحكيم، وكيل نيابة أول طنطا، حتى الآن ومنذ ما يقرب من ٤ ساعات، يستجوب الطفلة أمينة إبراهيم فتحي، ضحية التعذيب المحجوزة حاليًا داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، مانعًا التصوير أو اللقاءات الصحفية.