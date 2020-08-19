رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مرافق الطفلة المعذبة: المتهم عرض نصف مليون جنيه للتنازل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:41 م
الطفلة المعذبة
الطفلة المعذبة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قال أحد المرافقين لحالة أخرى بنفس الغرفة المحجوزة بها الطفلة "أمينة" التي تم تعذيبها على يد مواطن وزوجته بالجيزة، والمحجوزة داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، إنه منذ دخول الطفلة الغرفة وجميع المحتجزين فيها في حالة لا يرثى لها، فالطفلة مصابة بحروق في جميع أنحاء جسمها النحيل.

وأضاف الرجل الأربعيني الذي رفض ذكر اسمه، "منذ دخول الطفلة وهي تصرخ وتبكي وعندما خلدت للنوم ظلت تردد حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيفًا أن أهل الطفلة أخبروه أن المتهم عرض 2000 جنيه في البداية ثم زاد العرض لـ 20 ألف جنيه، ووصل الآن لمبلغ نصف مليون جنيه للتنازل عن القضية، مؤكدًا أنه وجميع المحتجزين بنفس العنبر عاتبوا أهل الطفلة وحملوهم المسؤولية.

وأكمل حديثه متسائلًا: "ما الذنب الذي اقترفته هذه الطفلة؟.. حتى وإن سرقت وإن كذبت وإن قامت بأي فعل فلا يُعقل أن يقوم الإنسان بهذه الأفعال ضد حيوان مفترس، فما بالكم بطفلة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، كيف يسمحون لأنفسهم بإطفاء السجائر في مواضع حساسة بجسدها الضعيف"، مختتمًا كلامه بحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومازال المستشار عمرو عبدالحكيم، وكيل نيابة أول طنطا، حتى الآن ومنذ ما يقرب من ٤ ساعات، يستجوب الطفلة أمينة إبراهيم فتحي، ضحية التعذيب المحجوزة حاليًا داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، مانعًا التصوير أو اللقاءات الصحفية.
الطفلة المعذبة
الطفلة المعذبة

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

حبس أسرة فتاة التيك توك منار سامى 45 يومًا.. والدفاع يتنحى

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود عبدالعزيز: «لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان والكيت كات»

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدى حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

«وجفت الدموع»..من ميكرفون الإذاعة لشاشة السينما

رئيس نادى أدب طنطا الجديد: الغربية بها كنوز بشرية مبدعة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية