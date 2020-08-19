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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إجراءات رادعة ضد مخالفات التغذية المدرسية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:15 م
اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التعاقدات لتوفير الوجبات المطهية والجافة المضاعفة لطلاب مدارس التربية الخاصة بأقسامها الداخلية فى المراحل التعليمية المختلفة مع انطلاق العام الدراسى الجديد 20202021.

جاء ذلك أثناء عقد اجتماع مناقشة آلية تنفيذ هذه الإجراءات، بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديرى التغذية المدرسية والمشتريات والشئون المالية والإدارية بالمديرية، بجانب مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات تحدث أثناء تنفيذ مثل هذه الإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار بالجانب الفنى ومطابقة العرض للشروط والضوابط المطلوب الالتزام بها فى حالة الترسية عليه، موجهًا إدارة التغذية المدرسية بالتربية والتعليم بالتواصل مع الإدارات المماثلة بالمحافظات الأخرى من أجل الاطمئنان الكامل على كيفية سلامة المنتج من هذه الوجبات لتكون مجهزة طبقًا للمعدلات الصحية والقياسية ذات الجودة العالية لتوفيرها للفئات المستهدفة من الطلاب على الوجه الأكمل.

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم للاستفادة من الخبرات السابقة والاستعانة بعروض استرشادية فيما يتعلق بشراء المعدات والآلات المختلفة الخاصة بالمديرية للوصول إلى أفضل العروض بالمواصفات العالية وبالأسعار المناسبة، وأن يتم تعميم ذلك على كافة الجهات والمديريات لتوفير الاحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات المختلفة بالكفاءة المطلوبة.

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