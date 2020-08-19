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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:01 م
الدكتور مجدى صابر
الدكتور مجدى صابر
جمال عاشور
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يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء غد الخميس، معرضين، الأول فى السابعة بعنوان (إيف) للفنان وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، يدور حول إيف (حواء) التى يقول عنها الفنان "إنها استطاعت أن تستحوذ على مخيلتى وفرضت بهيئتها النسب والمساحات وأخضعت بملمسها قيمًا أجد منها خصوصية جديدة".

يذكر أن الفنان وليد جاهين دكتور بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، شارك فى العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام ١٩٩٥ وحصل على الكثير من الجوائز وله مقتنيات فنية فى مصر، كوريا الجنوبية، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، إنجلترا، تونس وبولندا.

كما يفتتح رئيس الأوبرا فى السابعة والنصف مساء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرضًا بعنوان (مصر تتحدى الأزمات) الذى يعد المعرض السنوى السابع للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، بمشاركة أكثر من ٣٥ فنانًا وفنانة، حيث يعرضون حوالى ٦٠ لوحة من التصوير الضوئي، الرسم الزيتى، الجرافيك، النحت، الخزف، والطبع على المنسوجات والتى تعبر عن الأزمات والكوارث التى واجهت مصر والتى أظهرت معدن الشعب الأصيل فى مواجهتها، يستمر المعرضان حتى الخميس ٢٧ أغسطس الجارى.

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