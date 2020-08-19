ذا ناوشونال: 20 ألف إخواني يعيشون بتركيا.. وأردوغان يستخدمهم كقوى ناعمة

أكدت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، أن تركيا توفر قاعدة مميزة لأكثر من 20 ألف إخواني، والذين يتبنون أفكار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويروجون لها.وقدر تقرير حول علاقات الحكومة التركية بجماعة الإخوان أن غالبية الجالية المصرية التي تعيش في البلاد موالية للحركة.وذكر تقرير مؤسسة "نيو سينشري" أن ما يصل إلى 30 ألف مصري يعيشون في تركيا، وأن حكومة أردوغان توفر المأوى لمعظمهم.في حين أن العدد الدقيق للمصريين في تركيا لم يتم تفصيله في الإحصاءات الرسمية، ونقل التقرير عن زعيم معارض مقيم في إسطنبول قوله إن 20 ألف مصري من أعضاء جماعة الإخوان يعيشون على الأراضي التركية.وكان من بين الأعضاء البارزين الذين لجأوا إلى البلاد مدحت الحداد الذي "تتهمه الحكومة المصرية برئاسة اللجنة المالية للحركة في تركيا".وأكدت الصحيفة أن انهيار حكم الإخوان في مصر عام 2013، دفع معظم قياداتها وكبار أعضائها للهرب إلى تركيا، وقد اغتنم أردوغان الفرصة لتقريب حزبه مع جماعة الإخوان، وفقًا لتقرير كتبه عبد الرحمن عياش، الباحث المصري في واشنطن العاصمة.ووصف التقرير بالتفصيل كيف حصل أعضاء جماعة الإخوان المصريين على رواتب لدعمهم في تركيا، رغم أن هذه المدفوعات لم تكن كافية لتغطية تكاليف المعيشة المحلية.كما استضافت تركيا مؤتمرات منتظمة للإخوان المسلمين، بما في ذلك مؤتمر في أبريل 2018 تم فيه الاحتفال بالذكرى التسعين للجماعة مع تجمع لـ"القادة الإسلاميين من جنسيات مختلفة".وأضاف التقرير أن "أنصار الإخوان وأعضائها ومسئوليها أوضحوا من خلال مقالاتهم المنشورة ومقالات رأيهم ودراساتهم أنهم يتبنون سياسات تسير على نفس نهج النموذج التركي".وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء جماعة الإخوان اتبعوا أردوغان باعتباره "مرشدًا سياسيًا وحليفًا وثيقًا"، لتتحول منافسة حزب العدالة والتنمية مع جماعة الإخوان مطلع القرن الحالي إلى تحالف لإنشاء الإمبراطورية العثمانية.ومنذ ذلك الحين، أدى اندماج حزب العدالة والتنمية مع جماعة الإخوان إلى تغيير مكانة تركيا في العالم، حيث فقدت حماسها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانفصلت عن تحالفها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو.وأكد ياسين أقطاي، أحد أقرب مستشاري أردوغان، وهو نائب سابق لرئيس حزب العدالة والتنمية، أن جماعة الإخوان هي أداة لسلطة الدولة، قائلًا "الإخوان المسلمون يمثلون القوة الناعمة لتركيا".