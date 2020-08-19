رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا ناوشونال: 20 ألف إخواني يعيشون بتركيا.. وأردوغان يستخدمهم كقوى ناعمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:12 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، أن تركيا توفر قاعدة مميزة لأكثر من 20 ألف إخواني، والذين يتبنون أفكار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويروجون لها.

وقدر تقرير حول علاقات الحكومة التركية بجماعة الإخوان أن غالبية الجالية المصرية التي تعيش في البلاد موالية للحركة.

وذكر تقرير مؤسسة "نيو سينشري" أن ما يصل إلى 30 ألف مصري يعيشون في تركيا، وأن حكومة أردوغان توفر المأوى لمعظمهم.

في حين أن العدد الدقيق للمصريين في تركيا لم يتم تفصيله في الإحصاءات الرسمية، ونقل التقرير عن زعيم معارض مقيم في إسطنبول قوله إن 20 ألف مصري من أعضاء جماعة الإخوان يعيشون على الأراضي التركية.

وكان من بين الأعضاء البارزين الذين لجأوا إلى البلاد مدحت الحداد الذي "تتهمه الحكومة المصرية برئاسة اللجنة المالية للحركة في تركيا".

وأكدت الصحيفة أن انهيار حكم الإخوان في مصر عام 2013، دفع معظم قياداتها وكبار أعضائها للهرب إلى تركيا، وقد اغتنم أردوغان الفرصة لتقريب حزبه مع جماعة الإخوان، وفقًا لتقرير كتبه عبد الرحمن عياش، الباحث المصري في واشنطن العاصمة.

ووصف التقرير بالتفصيل كيف حصل أعضاء جماعة الإخوان المصريين على رواتب لدعمهم في تركيا، رغم أن هذه المدفوعات لم تكن كافية لتغطية تكاليف المعيشة المحلية.

كما استضافت تركيا مؤتمرات منتظمة للإخوان المسلمين، بما في ذلك مؤتمر في أبريل 2018 تم فيه الاحتفال بالذكرى التسعين للجماعة مع تجمع لـ"القادة الإسلاميين من جنسيات مختلفة".

وأضاف التقرير أن "أنصار الإخوان وأعضائها ومسئوليها أوضحوا من خلال مقالاتهم المنشورة ومقالات رأيهم ودراساتهم أنهم يتبنون سياسات تسير على نفس نهج النموذج التركي".

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء جماعة الإخوان اتبعوا أردوغان باعتباره "مرشدًا سياسيًا وحليفًا وثيقًا"، لتتحول منافسة حزب العدالة والتنمية مع جماعة الإخوان مطلع القرن الحالي إلى تحالف لإنشاء الإمبراطورية العثمانية.

ومنذ ذلك الحين، أدى اندماج حزب العدالة والتنمية مع جماعة الإخوان إلى تغيير مكانة تركيا في العالم، حيث فقدت حماسها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وانفصلت عن تحالفها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وأكد ياسين أقطاي، أحد أقرب مستشاري أردوغان، وهو نائب سابق لرئيس حزب العدالة والتنمية، أن جماعة الإخوان هي أداة لسلطة الدولة، قائلًا "الإخوان المسلمون يمثلون القوة الناعمة لتركيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

بالأرقام.. نسب المشاركة وعدد المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

7 أخطأوا في رصد نتيجة الطالبة الحاصلة على 35 درجة بتظلمات الثانوية العامة

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود عبدالعزيز: «لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان والكيت كات»

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدى حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

رئيس نادى أدب طنطا الجديد: الغربية بها كنوز بشرية مبدعة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة