محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير السوق السياحى وميدان المحطة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، أعمال تطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وحديقة درة النيل.ووجه "عطية"، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع الذى يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بلغت أكثر من 60 %، ومخطط إنهاء الأعمال مطلع العام المقبل، مشددًا على ضرورة الإلتزام بتقنين أوضاع المحلات والبازارات والكافتريات والمخابز بما لا يتعارض مع التصميمات الخاصة بمشروع التطوير، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون المبانى والواجهات متناسقة مع هذه التصميمات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء بالسوق السياحى القديم أو ميدان المحطة.وشملت الجولة التفقدية أيضًا شارع أبطال التحرير، ورصد المحافظ بعض الملاحظات، موجها بسرعة تلافيها وتضمنت عربات توك توك تقف بشكل عشوائى، أدوات غسيل السيارات وبعض الإشغالات، فضلًا عن بؤرةقمامة مما يتسبب فى عدم إنسياب الحركة المرورية.وعقد المحافظ إجتماعًا تنسيقيًا لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير والتجميل، لمناقشة آليات تنفيذ الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى والتصميمات،علاوة على الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة ببعض التحديات التى سيتم مواجهتها بما يحقق الصالح العام.