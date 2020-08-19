سيارتا إطفاء بمحيط تسرب غاز من ماسورة بمدينة نصر

سيارتا إطفاء بمحيط تسرب غاز من ماسورة بمدينة نصر
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:18 م
هدير مصطفيطباعة
وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، سيارتي إطفاء بمحيط موقع تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، تحسبًا لنشوب حريق.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغًا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر.
وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغًا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر.
وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.