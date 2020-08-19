سيارتا إطفاء بمحيط تسرب غاز من ماسورة بمدينة نصر

وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، سيارتي إطفاء بمحيط موقع تسرب غاز من ماسورة رئيسية بالحى العاشر فى مدينة نصر، تحسبًا لنشوب حريق.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة، بلاغًا بحدوث تسرب من ماسورة غاز بالجزيرة الوسطى لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر.وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية بانتقال سيارات الإطفاء، لتأمين المكان فيما يقوم عمال شركة الغاز بإجراء إصلاحات بالمكان، بعدما تم غلق المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.