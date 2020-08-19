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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالى: مصروفات الجامعات الأهلية فى متناول الأسر المتوسطة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:17 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه صدر قرار رئاسي ببدء الدراسة في الجامعات الأهلية، ومنها جامعة الجلالة والملك سلمان في فروعها الثلاثة برأس صدر ورأس طور وشرم الشيخ، وكذلك جامعة العلمين الجديدة، وتضم إليها جامعة المنصورة، ولكن يتم بدء الدراسة بها العام الدراسي 2021-2022.
وأكد الوزير خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات والبرامج الحكومية في كل المجالات، حيث يضم التنسيق هذا العام من 7 إلى 8 كليات جديدة وهكذا يحدث كل عام، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة والحكومة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم المجاني ولكن في نفس التوقيت هناك اهتمام بالجامعات الأهلية التي تخاطب شريحة معينة من الطبقات في المجتمع ولكن ليس كالجامعات الأخرى.

وأوضح عبدالغفار أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، ولكنها توفر لمن يستطيع تحمل تكاليفها دراسة معينة، وفي ذات الوقت تخفف من العبء على الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن الدولة استثمرت أكثر من 40 مليار جنيه في جامعات أهلية وهذا لإتاحة فرص تعليمية متميزة، موضحًا أن مصروفات الجامعات الأهلية في متناول الأسر المتوسطة.

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