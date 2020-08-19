رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تلال القمامة تحاصر مستشفى أوسيم.. والأهالي: الأمراض تحاصرنا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:35 م
جريدة الدستور
آية سالم
طباعة
تحاصر تلال القمامة مستشفى أوسيم المركزي بمحافظة الجيزة، لحد أنها تعيق الدخول ببواباته، واستغاث السكان والأهالي علاوة على المرضي المتواجدين فيه، لكن بلا جدوى.

وقال الأهالى: تراكم القمامة يهددنا  بالأمراض وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، لحد أن المستشفي يحيط به التلوث من كل الجهات.

وقالت نورهان نجيب، إحدى السكان المجاورين للمستشفى،: إلقاء المخلفات في الشارع أصبح ثقافة منطقة وبمثابة أمر طبيعي، معلقة: "الصندوق جنبهم ويرموا علي الأرض وجنب البيوت ومداخل العمارة علي الكباري والانفاق وسلالم الدائري، كل واحد يبدأ بنفسه الحكومة مش هتمشي ورا كل واحد ولا ورا كل عامل نضافة".

من جانبه أوضح أحد العاملين بالمستشفى، أنهم يجمعون القمامة من أمام المستشفي حرصا على سلامة المرضى، ومع بداية يوم جديد نجد الحال كما كان عليه، لافتا إلى أن عمال النظافة يجوبون الشوارع بشكل مستمر، إلا أن الأهالي مستمرة في إلقاء القمامة.

أكد نبيل سيد، أن الوضع أمام المستشفى يثير قلق المريض ويخيفه من الدخول، مؤكد على أن صناديق القمامة متواجدة إلا أن المواطنين يجدون الحل الاسهل في القائها على قارعة الطريق.
تلال القمامة تحاصر مستشفى أوسيم.. والأهالي: الأمراض تحاصرنا
تلال القمامة تحاصر مستشفى أوسيم.. والأهالي: الأمراض تحاصرنا

موضوعات متعلقة

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

«التموين» تكشف عقوبة عدم الالتزام بالوزن الجديد للخبز

حبس أسرة فتاة التيك توك منار سامى 45 يومًا.. والدفاع يتنحى

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات الشيوخ

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود عبدالعزيز: «لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان والكيت كات»

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدى حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

«إبداع الهنا».. فنون الصغار على الكراسي القديمة: صنعة ومكسب

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

غدًا.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

رئيس نادى أدب طنطا الجديد: الغربية بها كنوز بشرية مبدعة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة