تلال القمامة تحاصر مستشفى أوسيم.. والأهالي: الأمراض تحاصرنا

تحاصر تلال القمامة مستشفى أوسيم المركزي بمحافظة الجيزة، لحد أنها تعيق الدخول ببواباته، واستغاث السكان والأهالي علاوة على المرضي المتواجدين فيه، لكن بلا جدوى.وقال الأهالى: تراكم القمامة يهددنا بالأمراض وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، لحد أن المستشفي يحيط به التلوث من كل الجهات.وقالت نورهان نجيب، إحدى السكان المجاورين للمستشفى،: إلقاء المخلفات في الشارع أصبح ثقافة منطقة وبمثابة أمر طبيعي، معلقة: "الصندوق جنبهم ويرموا علي الأرض وجنب البيوت ومداخل العمارة علي الكباري والانفاق وسلالم الدائري، كل واحد يبدأ بنفسه الحكومة مش هتمشي ورا كل واحد ولا ورا كل عامل نضافة".من جانبه أوضح أحد العاملين بالمستشفى، أنهم يجمعون القمامة من أمام المستشفي حرصا على سلامة المرضى، ومع بداية يوم جديد نجد الحال كما كان عليه، لافتا إلى أن عمال النظافة يجوبون الشوارع بشكل مستمر، إلا أن الأهالي مستمرة في إلقاء القمامة.أكد نبيل سيد، أن الوضع أمام المستشفى يثير قلق المريض ويخيفه من الدخول، مؤكد على أن صناديق القمامة متواجدة إلا أن المواطنين يجدون الحل الاسهل في القائها على قارعة الطريق.