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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: معاينة «النجيلة» وتدقيق الأعمال المساحية بـ«جرجوب»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:27 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للمعاينة الميدانية لمدينة النجيلة والتواجدات الحكومية والتجمعات السكنية فى ضوء القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2018 الخاص بنطاق أراضى منطقة جرجوب وتدقيق كل الأعمال المساحية لدراسة تجنيبها من القرار السابق.

وقال المهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - إن ذلك يأتي  نتيجة التنسيقات المستمرة بخصوص القرار الجمهوري، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها اعتبارا من 18 أغسطس الجاري ومستمرة لمدة أسبوع لإنهاء جميع الأعمال.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لأجهزة القوات المسلحة لسرعة استجابتها لمطلب المحافظة ومراعاة كل النجوع والتجمعات داخل حدود القرار الجمهوري لتوصيل المرافق الأساسية لها والتيسير على المواطنين.
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

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