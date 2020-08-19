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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس نادى أدب طنطا الجديد: الغربية بها كنوز بشرية مبدعة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:56 م
مصطفى منصور
مصطفى منصور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادى أدب قصر ثقافة طنطا الجديد، أن الغربية بها كنوز بشرية مبدعة وهائلة لا بد من وضعها في مكانها الطبيعي ولا إقصاء لأحد، مطالبا المواهب الأدبية بأن تتجه لنادى الأدب اعتباره الجهة الرسمية والشرعية التي تتبنى أفكار حقيقية وتعمل على تنفيذها، بما فيها المؤتمرات، مع ترسيخ ثقافة احترام وتقدير الشعراء الكبار والتعلم منهم ونقل خبراتهم للأجيال الجديدة.

جاء ذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للنادى التي انتهت بالتزكية لمجلس الإدارة المكون من رئيس و4 أعضاء، هم الشاعر مصطفى منصور فى منصب رئيس النادي، وفوز الأديب والقاص محمد عبدالسميع نوح، والشاعر والإعلامي محمد درة، والشاعرة نجوى سلام، والشاعر محمد مرجان، بعضوية مجلس الإدارة.

وكان قد حضر غالبية أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وعقب اكتمال النصاب القانوني تم فتح باب التصويت تحت إشراف نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا، بحضور وائل شاهين، مسئول النشاط الثقافي بمديرية الثقافة بالغربية، والشاعر الدكتور عبدالغنى مصطفى، عضو أمانة مؤتمر أدباء مصر، وسط إجراءات احترازية والتزام الحاضرين بارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.

وحرصت الشاعرة سماح مصطفى، الرئيس السابق للنادي، على تقديم التهنئة للشاعر مصطفى منصور، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة، مؤكدة على تعاونها الكامل معه من أجل النهوض بالنادي وخدمة الثقافة.

مصطفى منصور، رئيس نادي الأدب الجديد، له عدة دواوين كان آخرها "دراويش في محرابها"، عضو اتحاد كتاب مصر ومدير النشاط الثقافي بجامعة طنطا، سبق أن ترأس مجلس إدارة النادي منذ أكثر من 10 سنوات في دورته من 2008 وحتى عام 2010، ثم مقررًا للنادي المركزي للأدب على مستوى الجمهورية.
مصطفى منصور
مصطفى منصور

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