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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل تجديد محطة «أبوسلطان البلد» في فايد (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:59 م
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناه لمياه الشرب والصرف بالإسماعيلية، عن استمرار أعمال إحلال وتجديد محطة "أبوسلطان البلد" بمدينة فايد، والتي تقدر طاقتها التصميمية 90 لترا في الثانية، وتم الانتهاء من أعمال الإحلال للوحدة رقم 1 بالمحطة.

وأعطى عصمت توجيهات مشددة بسرعة سحب العينات منها وتحليلها ومطابقة جميع النتائج والاطمئنان على سلامة وجودة المياه؛ تمهيدا لدخولها الخدمة والقضاء على مشاكل ضعف المياه فى قرية أبوسلطان وتوابعها.

ولفت إلى العمل على إنتاج مياه شرب صالحة ومطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تتم على ثلاث مراحل يتم تنفيذها على التوالى حرصا على عدم تأثر المناطق التي تغذيها المحطة بخدمة مياه الشرب.

وأوضح أن جميع محطات المياه تخضع للرقابة الصارمة والمتابعة الجيدة وسحب عينات لتحليلها، وهناك تعليمات للفرق الفنية بسرعة تنفيذ الأعمال في توقيتاتها المحددة، حيث إن تلك الأعمال ستنتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد
محطة أبو سلطان البلد

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