بالأسماء.. الفائزون بعضوية مجلس الشيوخ فى الغربية
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:44 م
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفرطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وجاءت الأسماء كالتالي:
1- أحمد علي محمد حماد.
2- إيهاب يوسف الهرميل.
3- عمرو محمد السعيد مصباح.
4- محمود عبد الله أحمد حسين.
5- أحمد محمد أحمد الشعراوي.
1- أحمد علي محمد حماد.
2- إيهاب يوسف الهرميل.
3- عمرو محمد السعيد مصباح.
4- محمود عبد الله أحمد حسين.
5- أحمد محمد أحمد الشعراوي.